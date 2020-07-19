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В мире зафиксирован рекордный суточный прирост заражений коронавирусом

10:18
  • воскресенье
  • 19 июля 2020

Больше всего инфицированных в США

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о рекордном с 10 мая 2020 года суточном приросте больных коронавирусом.

За последние 24 часа число новых случаев COVID-19 выросло почти на 260 тысяч. Предыдущий рекорд был зафиксирован накануне.

Наибольшее увеличение случаев заражения коронавирусом зафиксировано в США, Бразилии, Индии и Южной Африке, пишет "Интерфакс".

Число погибших за сутки составило 7 360 человек - это самое большое ежедневное увеличение с 10 мая.

Официально пандемия коронавируса была объявлена 11 марта. На сегодняшний день в мире 14 290 546 заболевших коронавирусом, умерли 602 138 человек.

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