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В Алеппо возобновили производство знаменитых сирийских лепешек

10:35
  • воскресенье
  • 19 июля 2020

Люди получили еду и работу

В сирийском Алеппо начал работу еще один хлебозавод. Здание получило серьезные повреждения во время боевых действий. Кроме того, террористы вывезли оборудование пекарни, пришлось закупать все с нуля. Теперь у проходной завода каждое утро выстраивается очередь из желающих купить свежий хлеб.

Мука, вода и дрожжи. Тесто раскатать и отправить в печь. Производства хлеба нельзя назвать сложным. Главная трудность - жара. Температура в пекарне выше, чем на улице. А на улице +40.

"Знаменитая сирийская лепешка должна быть пустой внутри, чтобы за столом каждый смог положить в нее начинку по вкусу", - рассказал специалист.

"Эта пекарня работала и до войны, но, когда пришли боевики, они все тут разграбили, вывезли оборудование. После войны пришлось покупать все заново, помогло государство", - поделился директор пекарни Хасан Аль-Ахмед.

Лепешки покупают упаковками. По семь штук. На всю семью. У окна раздачи - очередь. Главная пекарня района Кодиаска производит так называемый социальный хлеб. Цена - символическая. В обычных магазинах хлеб в 7-8 раз дороже. 

"Сейчас хлеба хватает на всех жителей района, в пекарне работает сразу две линии. Но нам обещали поставить третью, потому что постоянно возвращаются беженцы. А значит появится больше рабочих мест", - заявил глава района Кодиаска в городе Алеппо Мухаммед Мустафа.

Сейчас здесь работает два десятка человек. Стабильная зарплата - это весьма немаловажно для каждого жителя послевоенного Алеппо.

Павел Прокопенко. "ТВ Центр". Сирия.

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