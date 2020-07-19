Без шпионажа: Россия завладела формулой "Оксфордской вакцины"

Обошлось без хакерского вмешательства

Очередная антироссийская фейковая новость запущена в США. Телеканал ABC News сообщил, что наша страна с помощью хакеров пытается похитить американские разработки по созданию вакцины от коронавируса. Ролик с разоблачением очередного "заговора" был размещен в интернете. Пользователи оставили под ним множество ироничных комментариев, осуждающих действия Вашингтона в худших традициях холодной войны.

О том, что коварные российские хакеры в очередной раз что-то там взломали, заявили в вечернем выпуске новостей американского телеканала ABS News. И ладно бы мы в выборы уже привычно вмешались или чью-то переписку за чашкой утреннего кофе читали - нет. На этот раз все куда серьезнее. Совершены кибератаки на серверы западных лабораторий, занимающихся разработкой вакцины от коронавируса.

Источники обвинений авторитетные - спецслужбы США, Канады и Великобритании. Только вот реакция аудитории - обратная. Дизлайков больше чем лайков, а читать комментарии интернет-пользователей откровенно говоря интереснее, чем смотреть обличительный сюжет.

"Россияне должны гордиться тем, что их обвиняют во всем. Они могут проецировать образ большой силы, пока готовят барбекю и играют в видеоигры".

"Им не нужно было шпионить. Это вакцина для человечества. Почему мы не можем помочь друг другу? Мы могли бы сделать прививку намного быстрее".

"У меня хлопья сегодня утром закончились, похоже, что русские вмешиваются в мою кашу".

Эту самую кашу, наверняка мог съесть "Уютный медведь" - Cozy Bear, которым на Западе пугают не детей, а взрослых. Российская хакерская группировка, которая якобы сотрудничает с ФСБ, постоянно фигурирует в докладах западных спецслужб. Именно "Уютный медведь", якобы, наступил на ухо американской демпартии и обеспечил победу Дональду Трампу на прошлых выборах. Не обошлось без "российского следа" и в британских парламентских выборах.

"Россия в последние годы, была больше заинтересована созданием хаоса и разногласий на Западе, чем реальной экономической конкуренцией с США. Я думаю Западные спецслужбы были к этому готовы и непременно разберутся кто-же стоит за всеми этими кибератаками", - заявил журналист Эрик Такер.

Пока, правда, спецслужбы даже не могут уточнить серверы каких именно учреждений были атакованы. Да и главный вопрос - похищена ли драгоценная формула - остается без ответа.

"То, что российские разведслужбы совершают атаки на тех, кто пытается побороть пандемию коронавируса, абсолютно неприемлемо. Пока другие, стремясь реализовать свои корыстные интересы, ведут себя безответственно, Великобритания и ее союзники продолжают делать тяжелую работу по поискам вакцины и обеспечению здравоохранения по всему миру", - отметил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

На фоне этих разоблачений британским подданным тихо прикрывают официальную статистику смертности в стране. Правительство отказалось от ее публикации. Ведь количество жертв уже превысило 45 тысяч.

Американская статистика по коронавирусу, согласно которой погибших уже 140 тысяч, тоже оптимизма, увы, не внушает. Поэтому все цифры перед публикацией теперь будут согласовываться в Белом Доме.

Ну и вишенка на торте - русские действительно завладели формулой "Оксфордской вакцины" от коронавируса. Ее передали сами разработчики, заключившие с нашими фармпредприятиями контракт на производство. Импортный препарат, будут делать в России, параллельно с отечественным.

Матвей Шестаков, ТВ Центр.

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