Плывущая в резиновой тапочке крыса спаслась от мощного наводнения (видео)

Подмосковье и юг России накрыли проливные дожди

На юге России ликвидируют последствия наводнений после сильных дождей. В Ростовской области спасатели откачивают воду с железнодорожных путей. А в Подмосковье десятки дачных участков остаются отрезанными от районных центров из-за размыва дорог.

В Московской области воды местами по пояс и в ближайшее дни она вряд ли уйдет. Таково заключение спасателей, которые работают в СНТ Виктория Можайского района Подмосковья. Поселок находится в низине и по этой причине откачка воды с участков ни к чему не приведет - остается только ждать пока ближайшая река не вернется в свои берега и надеяться, что больше проливных дождей не будет.

"Машины затопило по крышу, большой материальный ущерб, в домах остались холодильники и техника. У кого-то затопило полы, придется менять полностью", - пожаловался местный житель Александр Сурин.

"Вода поднялась очень сильно, она переливалась через эти отверстия для вентиляции в фундаменте. Вон там септик с увеличенными бортами – его залило", - добавил еще один местный житель Мансур Хайретдинов.

Ситуацию усугубил подъем уровня воды в Можайском водохранилище. Норма была превышена в 11 раз. Пришлось увеличивать сброс. В результате мелкие реки, проходящие через поселки, затопили дачные участки. Масштаб разливов хорошо виден с воздуха. Местные власти начали ремонты размытых дорог. В зоне подтоплений постоянно дежурят спасатели на тот случай, если кому-то понадобиться помощь с эвакуацией.

"Мы начали ремонт дороги, ведущей к деревне Красноиньшино, которая также оказалась отрезанной. Особое внимание мы сегодня уделяем к сбросу с гидроузла - воды с можайского водохранилища", - заявил глава Можайского городского округа Дмитрий Арабенов.

До сих пор откачивают воду в окрестностях Можайска, Наро-Фоминска, Волоколамска, Истры, Рузы, Красногорска. В 6 муниципальных образованиях остаются подтопленными более двухсот дачных участков и несколько дорог.

От разгула стихии страдает не только Подмосковье. Продолжаются работы в Ростове-на-Дону, который затапливало практически всю пятницу. По улицам плавали мусорные баки, автомобили. Людей эвакуировали на лодках МЧС, а крысы спасались на резиновых тапочках. Глубина водного потока местами доходила до полутора метров. Сейчас дождь прекратился. Спасатели помогают откачивать воду из домов и низин.

"Всего откачено порядка 8,5 тысяч кубометров воды. Эвакуированы 132 автомобиля. Оказана помощь более 400 человек. Для ликвидации последствия дождевого паводка привлекалась группировка в составе более 1,5 тысяч человек и 278 единиц техники", - отметил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Ростовской̆ области Александр Дягтерев.

На Ставрополье из-за ночного дождя оказалась переполненной оросительная система. В Буденовском районе без света остались порядка пятидесяти домов. Сейчас электроснабжение уже восстановлено. Подтоплены около ста дачных участков. Из-за ливня местным властям на время даже пришлось перекрывать трассу на Минеральные Воды.

"Образовались сточные воды, которые пошли по приусадебным участкам трех населенных пунктов. Уровень воды на некоторых участках достигал 40 сантиметров", - доложил Заместитель начальника ЦУКС Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю Иван Ольшановский.

В Дагестане сошел сель и выпал град. Результат - множественные обрывы линий электропередач. Без света остались несколько сел, в которых проживают десять тысяч человек, пишет "ТВ Центр".

В Иркутской области разлились реки Уда и Китой. Вода подошла вплотную к жилым постройкам. В Тыве из-за наводнений в следствии обильных дождей в восьми муниципальных образованиях действует режим чрезвычайной ситуации. Туда направлены дополнительные отряды спасателей.

Дмитрий Гусев. Илья Данильцев. "ТВ Центр".

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