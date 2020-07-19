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На Урале и в Поволжье полыхают заповедные леса

11:52
  • воскресенье
  • 19 июля 2020

В Башкирии объявлен режим ЧС

188 природных пожаров тушат в России. Из-за аномальной жары растет число возгораний на Урале.  

В Челябинской области горит лес в Ильменском заповеднике. Очаги пожаров зафиксированы в районе озера Тургояк. Это популярное место отдыха. Туда направлены дополнительные пожарные расчеты.

Режим ЧС объявлен в Башкирии. Там третьи сутки не удается остановить пламя в природном заповеднике. Огонь полыхает на площади почти 160 гектаров и уже приблизился к населенным пунктам, передает "ТВ Центр".

Между тем в Ханты-Мансийском автономном округе бушует крупный пожар около городов Югорск и Советский. Его удалось локализовать, сообщили 19 июля в региональном МЧС.

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