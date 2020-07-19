Концерты и фестивали могут вернуться в столицу в сентябре

Все зависит от эпидемиологической обстановки в Москве

График переселения по программе реновации в Москве не сдвинется из-за пандемии. Об этом заявил Сергей Собянин в интервью радио "Комсомольская правда". Также мэр говорил о дистанционном обучении, программе благоустройства и предстоящем Дне города.

Новая реальность, которую принесла с собой пандемия коронавируса, существенно дестабилизировала зону комфорта каждого москвича, об этом в интервью "Комсомольской правде" заявил мэр столицы. Столкнуться с переменами пришлось, в частности, столичному образованию. Обучение быстро переформатировали и перевели в онлайн-формат. Добиться идеала за такой короткий срок было физически невозможно, подчеркнул мэр. Впрочем, город вышел из этой непростой ситуации достойно: Москва в сравнении с другими регионами и даже некоторыми зарубежными столицами оказалась самой подготовленной.

"Во-первых, у нас была образовательная платформа - Московская электронная школа, электронный дневник, электронный журнал, на которые уже через эти инструменты можно было давать задания и проверять и так далее. У москвичей один из лучших скоростных инетрнетов. Самый доступный и один из самых скоростных. Обеспеченность города - очень высокая, технологичная платформа - очень высокая и очень хорошая. Все это вместе позволило восполнить пробел в очном образовании", - отметил Собянин.

Результаты ребят - это несколько месяцев усердной подготовки. Поэтому вставить выпускникам палки в колеса пандемия не смогла. Наоборот, позволила почерпнуть новые знания, в том числе педагогам. Полностью отказываться от очного обучения, конечно, не будут, а вот развивать онлайн-платформы для учебы - продолжат. Москва остается лидером по качеству образования в стране.

"Важно просто не зацикливаться и не закукливаться в своей бюджетной системе. Чтобы двигаться вперед и быть конкурентным. Москва - конкурентный город. Выпускники наших школ конкурируют с лучшими учениками страны", - с гордостью заметил Собянин.

Как пандемия сказалась на сроках программы реновации? Мэр успокоил, что график никуда не сдвинулся и стройка не останавливалась. В целом, объем работ будет значительно ниже, чем в предыдущие годы, но полностью ставить на паузу программу столичные власти не планируют.

"Все трудности проходят. После тех неудобств, которые мы пережили, нам остается красивый город, в котором мы наслаждаемся, гуляем, любим. Все равно надо этим заниматься. Что-то мы привели в порядок, но есть огромная территория, которая находится все еще не в лучшем состоянии. Те обязательства, которые мы на себя взяли - будем стараться выполнять", - заверил мэр.

В столице сейчас к полноценной работе постепенно возвращаются все сферы деятельности. Пока запрещены фестивали, концерты и массовые мероприятия. Снять ограничения могут уже в сентябре.

"День города - это первый фестиваль, который мы не пропустим. На мой взгляд, мы его проведем, если ситуация не ухудшится, и мы останемся в том же снижении заболеваемости. Да, вероятность, что день города состоится по расписанию, очень высокая", - заявил Собянин.

Александра Сергомасова. "ТВ Центр".

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