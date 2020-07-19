Американские сенаторы перепутали фотографии темнокожих коллег

Такая ошибка может обернуться чередой новых скандалов

В США кампания против расизма обернулась курьезами. Члены Конгресса, отдавая дань памяти видному защитнику национальных меньшинств, перепутали его портрет с фотографией другого афроамериканца. А главный лозунг протестующих - Black Lives Matter - похоже, многих уже раздражает. Бороться с ним решила жительница Нью-Йорка. Что примечательно - темнокожая.

Поскальзываясь и падая, испачканные краской полицейские пытаются задержать хулиганов. Справиться с грузной активисткой то ли сил не хватает, то ли не хватает желания. Закрашивая надпись Black Lives Matter вандалы выступают в поддержку полиции. Даже цвет краски - синий - в Америке традиционно ассоциируется со стражами порядка.

Куда серьезней жертвы среди полиции Чикаго. Защищая памятник Христофору Колумбу, пострадали как минимум 18 стражей порядка. Протестующим удалось прорваться сквозь кордоны и изуродовать постамент. Силовикам ничего не оставалось, как пустить в ход слезоточивый газ. В результате монумент устоял, а десятки демонстрантов были доставлены в участки.

Градус антирасистских протестов в США подогревают и сами политики, причем порой совершенно случайно. Желая почтить память недавно скончавшегося Джона Льюиса, сенаторы-республиканцы по ошибке разместили в своих твиттерах фотографии другого темнокожего конгрессмена - Элайджи Каммингса. Демократ умер еще осенью прошлого года. Такое неуважение к Льюису, который входил в "Большую шестерку" лидеров движения против расизма, рискует обернуться чередой новых скандалов. А значит может сказаться и на рейтинге Дональда Трампа в преддверии выборов. Тем более что конкуренты не дремлют. Рэпер Канье Уэст, который тоже намерен побороться за пост президента США, обратился к фанатам и объявил о своем первом официальном мероприятии в рамках кампании.

"Привет ребята! Пожалуйста, поставьте за меня подписи в любом из этих мест Южной Каролины, чтобы меня включили в избирательный бюллетень. Сделать это также можно, зарегистрировавшись на официальном веб-сайте", - написал Уэст в Twitter.

Веб-сайты и интернет-агитация уже стали трендом предстоящих выборов. Дональд Трамп, которого не раз критиковали за встречи с избирателями без средств защиты, объявил о переходе на "телефонные митинги". Первое мероприятие в таком формате состоялось в штате Висконсин и длилось 23 минуты. И судя по ухудшающейся ситуации с коронавирусом в стране такие теле-ралли станут популярны. Всемирная организация здравоохранения за последние сутки зафиксировала рекордный рост числа заболевших в США: почти 71 с половиной тысяча человек.

"Пандемия явно вышла из-под контроля. Все потому, что борьба с ковидом в США из научной проблемы превратилась в политический инструмент. Не было предпринято никаких своевременных действий", - заявил профессор Гарвардской Медицинской школы Илберт Мадж.

Как результат - более 140 тысяч погибших и колоссальный скачок безработицы. Люди часами простаивают в очередях за пособиями и бесплатной едой. А на смену уже приевшемуся Black Lives Matter постепенно приходит другой лозунг - "Жизни всех имеют значение".

Анна Пешехонова, Тимур Абдуллаев, Кристина Мамиконян. "ТВ Центр".

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