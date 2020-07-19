Коронавирусный кризис расколол Европу на два лагеря

В ЕС нет единого мнения о бюджете на ближайшее время

Саммит Евросоюза, который должен был завершиться еще вчера, продлили на один день. 19 июля консультации в Брюсселе продолжатся. Накануне участники так и не смогли прийти к соглашению ни по одному ключевому вопросу.

Речь шла о бюджете на ближайшие семь лет и создании фонда для поддержки экономики после пандемии. Соседи по Евросоюзу условно разделились на "просителей" финансовой помощи и "доноров". Они не сошлись во мнениях относительно формы и объема выплат. В ходе многочасовых дискуссий даже сблизить позиции не удалось. Договориться и приступить к антикризисным мерам лидерам ЕС нужно как можно скорее, учитывая печальный экономический прогноз. Ожидается, что ВВП еврозоны в этом году упадет почти на 9%.

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