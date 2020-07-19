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В России выявили 6 109 случаев заражения коронавирусом за сутки

11:08
  • воскресенье
  • 19 июля 2020

Общее число заболевших - 771 546 человек

В России за последние 24 часа выявили 6 109 заболевших коронавирусом.

Таким образом, общее число подвержденных случает выросло до 771 546 человек, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Второй день подряд прирос инфицированных составляет 0,8%.

За сутки скончались 95 человек. Общее число жертв - 2 342 человек. Выписался 3 481 пациент. Всего число выздоровевших россиян увеличилось до 550 344 человек.

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