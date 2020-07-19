Ливанову – 85: российский Шерлок Холмс отмечает юбилей

Актер отметит праздник в кругу семьи

19 июля юбилей отмечает народный артист РСФСР, актер, режиссер, сценарист Василий Ливанов. Создателю эталонного образа Шерлока Холмса и обладателю уникального голоса исполняется 85 лет. С круглой датой артиста поздравил президент Владимир Путин.

Ливанов окончил Щукинское училище, служил в театре. Но широкую известность ему принесли работы в кино. Первая главная роль в картине Михаила Калатозова "Неотправленное письмо" резко изменила жизнь молодого артиста. На съемках актер сильно простудился, после чего его голос приобрел хорошо узнаваемую хрипотцу. Ливанов снялся более чем в сорока лентах. В их числе: "Слепой музыкант", "Воскресение", "Коллеги", "Игрок", "Звезда пленительного счастья". Он удостоен ордена Британской империи за лучшее воплощение образа Холмса в мировом кинематографе.

Свой неповторимый голос Ливанов подарил персонажам советских мультфильмов. Благодаря его озвучке Карлсон, крокодил Гена, удав из картины "38 попугаев" приобрели особый шарм и полюбились миллионам детей. День рождения народный артист отметит в кругу семьи.

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