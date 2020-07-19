ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ливанову – 85: российский Шерлок Холмс отмечает юбилей

12:51
  • воскресенье
  • 19 июля 2020

Актер отметит праздник в кругу семьи

19 июля юбилей отмечает народный артист РСФСР, актер, режиссер, сценарист Василий Ливанов. Создателю эталонного образа Шерлока Холмса и обладателю уникального голоса исполняется 85 лет. С круглой датой артиста поздравил президент Владимир Путин.

Ливанов окончил Щукинское училище, служил в театре. Но широкую известность ему принесли работы в кино. Первая главная роль в картине Михаила Калатозова "Неотправленное письмо" резко изменила жизнь молодого артиста. На съемках актер сильно простудился, после чего его голос приобрел хорошо узнаваемую хрипотцу. Ливанов снялся более чем в сорока лентах. В их числе: "Слепой музыкант", "Воскресение", "Коллеги", "Игрок", "Звезда пленительного счастья". Он удостоен ордена Британской империи за лучшее воплощение образа Холмса в мировом кинематографе.

Свой неповторимый голос Ливанов подарил персонажам советских мультфильмов. Благодаря его озвучке Карлсон, крокодил Гена, удав из картины "38 попугаев" приобрели особый шарм и полюбились миллионам детей. День рождения народный артист отметит в кругу семьи.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Народный артист РСФСР Василий Ливанов
Народный артист РСФСР Василий Ливанов
Народный артист РСФСР Василий Ливанов
Народный артист РСФСР Василий Ливанов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.