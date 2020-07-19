На берег Карского моря высадилась разведгруппа ластоногих

Ученые хотят выяснить, чем моржам так приглянулся Ямал

Моржи готовятся оккупировать пляжи Ямала. Более десятка ластоногих заметили на берегу Карского моря. По словам ученых, это высадилась разведгруппа млекопитающих, они выбирают место для лежбища своей стаи. Подобное уже происходило в прошлом году. Тогда пляжи заняли тысячи моржей.

В этом году их ждали. Но не так рано. Скорей всего моржи покинули льдины Атлантического океана из-за ранней оттепели. 15 самцов обосновались на побережье в районе поселка Харасавей на Ямале. По мнению ученых, эти моржи – разведчики, они проверяют, все ли здесь так, как было в прошлом году. Тогда животные впервые за долгие годы устроили здесь крупное лежбище - до тысячи особей. Для атлантического моржа - это очень много.

"Был же период, когда их там вообще не было. И вот этот факт возвращения, он уже сам по себе уникальный. Конечно, сейчас дальше нужно проводить исследования кормовой базы этого района. Надо их метить, чтобы понять, откуда животные переместились. Потому что, если они переместились, значит, что-то не устраивает их в другом районе. И почему этот Ямальский район так сильно для них привлекателен", - рассказала координатор проектов по биоразнообразию НЭЦ "Морские млекопитающие" Варвара Семенова.

В последние годы на Ямале крупных лежбищ вообще не регистрировалось. А тут сразу - самое крупное в Карском море. Подняли археологические работы и выяснилось, что ученые еще в 60-годы прошлого века находили здесь кости этих животных, возраст которых около десяти тысяч лет. Значит, это место для млекопитающих - историческое.

"Там удобный для них берег, песочный, не каменистый. Но там, конечно, осталось наследие Советского Союза. Там есть останки разрушенных построек, есть бочки, которые захламляют берег и вот в этом году там запланировали уборку вот этой территории для того, чтобы моржи выходили на чистый берег", - добавила Семенова.

Поэтому сначала поработают волонтеры, а уже потом приедут ученые и будут наблюдать и изучать. Но уже сейчас понятно: самцы пришли первыми, чтобы подготовить лежбище и ждать самок с детенышами.

"31 июля группа ученых высадится на место и фактически август месяц они будут находиться в полях, будут изучать. В планах у нас поставить, конечно же, еще передатчики, метки поставить, чтобы мы потом осенью могли наблюдать, куда это лежбище передвигается и где оно будет останавливаться уже на дальнейшую зимовку, - заявил директор некоммерческого партнерства "Российский центр освоения Арктики" Андрей Умников.

Но самое главное, что интересует ученых - это по какой причине моржи приходят на Ямал.

Екатерина Гоголева. "ТВ Центр".

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