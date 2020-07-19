Актриса из "Убойной силы" умерла от рака

Ей было всего 45 лет

Российская актриса Марина Макарова умерла на 46-м году жизни.

"Ушла из жизни актриса Марина Макарова. Нет слов. Светлый, отзывчивый, талантливый человек. Любим и всегда будем помнить", - сообщили в Костромском камерном драматическом театре, где служила Макарова.

Причиной смерти стал рак желудка четвертой степени, пишет РИА Новости. В июне ей провели курс химеотерапии в Костромском онкологическом диспансере, но второй сеанс не смогли из-за большой потери веса. Состояние актрисы сильно ухудшилось, врачи не смогли ее спасти.

Российский зритель знает Макарову по ролям в сериалах "Убойная сила", "Тайны следствия", "Литейный", "Фаворский".

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