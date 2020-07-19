Джастин Тимберлейк и Джессика Бил снова стали родителями

О беременности актрисы никто даже не догадывался

Певец Джастин Тимберлейк и его супруга актриса Джессика Бил стали родителями во второй раз.

Пол и имя ребенка пока не раскрываются. Мама и малыш чувствуют себя хорошо, пишет Daily Mail.

Эта новость стала для мира шоу-бизнеса полной неожиданностью. О беременности 38-летней Билл никто не догадывался. Более того, СМИ уже несколько раз "разводили" ее с Тимберлейком.

Некоторые считают, что актрисе удалось скрыть свое интересное положение благодаря пандемии. В последний раз пара попадала в объективы фотокамер в марте 2020 года. После Джастин, Джессика и их пятилетний сын Силас Рандалл уехали в свой дом в штате Монтана пережидать карантин.

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