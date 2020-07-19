В Москве на территории пивоваренного завода появятся парящие дома

На территории Бадаевского завода возведут ЖК

Еще одним объектом, который совершенно точно будет привлекать внимание всех, кто приезжает в столицу, да и самих москвичей, явно станет комплекс на территории Бадаевского завода. На этой неделе в Москомархитектуре одобрили неординарный проект.

У Бадаевского завода появилось будущее. Памятник промышленной архитектуры XIX века, спроектированный знаменитыми Клейном и Вебером, сейчас выглядит довольно уныло. Производство пива остановилось здесь еще при прежней городской администрации - в 2006 году. На этом месте уже тогда хотели построить многофункциональный жилой комплекс. Но в 2010-м девелопера, который занимался проектом, признали банкротом. Пожалуй, это и спасло завод от сноса. Площади цехов заполнились разными арендаторами, которые переделывали помещения кто во что горазд. На этой неделе судьба завода была решена. Москомархитектура одобрила проект жилого комплекса на сваях, который предусматривает сохранение старых цеховых зданий, являющихся объектами охраны.

"Проект собрал, надо сказать, огромное количество позитивных отзывов в профессиональной общественности. Уже много международных премий. При этом, надо сказать, имеет свою критику в том числе. И я считаю, это нормально, потому что в городе резонансные проекты могут и должны быть", - заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

В профессиональном сообществе проект оценен по достоинству и уже успел получить так называемый архитектурный "Оскар": сразу три награды международной премии WAF 2019 как пример деликатного соединения истории, организации общественного пространства и нового строительства. Проект сложный и дорогой.

"Мне не известны более дорогие решения на рынке. По крайней мере, в секторе жилья точно. Я думаю, что, если сравнивать себестоимость строительства здесь, то мы можем взять "Москва-Сити" и добавить к этому ценнику процентов 30", - рассказал исполнительный директор компании-инвестора Михаил Хвесько.

В непрофессиональной среде мнения разделились. Причем, критику вызывает не стоимость проекта, а архитектурное решение.

"Даже отсюда видно, что вот этот лес этих самых колонн - он будет перекрывать вид на оставшиеся фрагменты исторических зданий", - отметил координатор общественного движения Архнадзор Игорь Шихов.

Все старые корпуса завода останутся на виду, парируют защитники проекта. 35-ти метровые сваи пройдут сквозь второй корпус, который по документам не считается памятником и его будут практически полностью восстанавливать по чертежам. А вот первый и третий корпуса обогнут со стороны набережной.

"Это очень тонкие, стройные колонны диаметром метр. Они перенасыщены внутри металлом для того, чтобы можно было их как можно тоньше сделать. Чтобы была вот эта зона под зданиями максимально просматриваема, максимально прозрачна", - объяснил Хвесько.

По мнению главного архитектора столицы, проект сложный в реализации и должен быть осуществлен на высоком уровне.

"Проект прошел разные стадии обсуждения, публичные слушания проходил. Понятно, что все это и освещалось и широко дебатировалось. Но сейчас документы уже в порядке. Проект готов к реализации. Будем наблюдать за его дальнейшей судьбой", - сообщил Кузнецов.

В обновленных корпусах Бадаевского завода, если все пойдет по плану, жизнь закипит по-новому уже через 3 -4 года. Здесь появятся фермерский рынок, кафе и рестораны, фитнес-клуб с бассейном, коворкинги и детский центр творчества. Ну и про историю этого места обещают не забыть - здесь откроется музей и вновь заработает пивоварня. И кто знает, не станет ли этот шагающий дом еще одним знаковым местом Москвы. Как стала символом Парижа встреченная в свое время в штыки, а теперь знаменитая на весь мир, Эйфелева башня.

Екатерина Гоголева, Александр Шкарбанов, Владимир Петров, "ТВ Центр".

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