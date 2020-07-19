Воспоминания Москвы: 40 лет назад зажегся огонь Олимпиады-80

Как изменилась столица во время Игр

Ровно 40 лет назад, 19 июля 1980 года в Москве началась Олимпиада. Событие, которое с одной стороны, открыло иностранцам Советскую страну. С другой, позволило москвичам почувствовать себя частью мира. Для людей, живших за железным занавесом, многое было в новинку: заокеанская газировка, диковинные продукты, музыка, мода. Впрочем, к финалу выяснилось, что не так уж мы друг от друга отличаемся: когда улетал олимпийский мишка рыдали все - и хозяева, и гости.

Это были шестнадцать дней, которые потрясли мир. Заставили его сопереживать, плакать, восхищаться. Впервые в истории Олимпиада проводилась в социалистической стране. Готовились к ней шесть лет. И облик Москвы она изменила кардинально.

Появились терминал Шереметьево-2, гостиницы Измайлово и Космос и, конечно, семьдесят восемь спортивных объектов. Велотрек в Крылатском, кажется, не изменился с тех пор. Геннадий Михайлов во время Олимпиады был здесь главным инженером. Вспоминает один из самых ярких моментов - победу швейцарца Дилл-Бунди в финале индивидуальной гонки.

"На пьедестале плакал. Плакал, потом прибежал на это полотно, как сейчас помню - вот здесь - встал на колени и целовал полотно", - поделился воспоминаниями главный инженер олимпийского спортивного центра профсоюзов "Крылатское" Геннадий Михайлов.

Покрытие трека здесь и правда уникальное. Из ценнейшей породы дерева - сибирской лиственницы. И геометрия здания - тоже имеет значение. Это один из самых быстрых велотреков в мире. Можно развивать скорость до девяносто километров в час. За сорок лет здесь было поставлено 168 мировых рекордов. И сейчас тут продолжают тренироваться олимпийцы.

"Вот на этом велотреке, как никогда лучше это все получается - потому что у нас высота виража очень большая", - поделился трековый велогонщик, бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года Денис Дмитриев.

На Олимпиаде-80 спортсмены и жили, во всех смыслах, на высоте. На юго-западе Москвы выросла многоэтажная Олимпийская деревня. Олимпийский чемпион по волейболу Владимир Кондра сейчас живет в доме, где в восьмидесятом году обосновалась делегация из Перу.

"Эти дома потом принадлежали Министерству обороны. Ну, а я, как армейский спортсмен, мне посчастливилось и поучаствовать на Олимпиаде и выиграть, и получить здесь квартиру. Но вот уже сорок лет, конечно, дома уже не такие красивые и новенькие, как они были сорок лет назад, но нам нравятся", - рассказал Кондра.

Олимпийская деревня была рассчитана принять в два раза больше спортсменов. Планировали - приедут команды из 140 стран, но их оказалось только 80. За полгода до Игр Советский Союз ввел войска в Афганистан. И с подачи США больше шестидесяти государств объявили бойкот московской Олимпиаде. Спортсмены из Италии, Испании, Франции выступали не под национальными флагами, а флагом олимпийского комитета. Впрочем, для живущей за железным занавесом страны, Олимпиада и так оказалась глобальным стрессом.

"Надо было пустить спортсменов всех, не только спортсменов, а всех официальных лиц, без визы! Такого вообще не было никогда! Потому что требовалась только олимпийская аккредитация", - рассказал первый заместитель председателя оргкомитета Олимпиады-80 Виталий Смирнов.

На время Олимпиады горожане забыли о дефиците, узнали о пепси-коле, жевательной резинке, хот-догах.

"Я помню, что сервелат появился такой вот в упаковочке - что-то по десять штучек колбаски, и эти - джемики, варенье - вот так открывалось... я был в пионерлагере - родители такие приехали, гостинцы такие привезли", - рассказал актер Дмитрий Миллер.

"А действительно куда из Москвы исчезли дети?!" - задавал переводчику Ирине Дзидзигури неудобный вопрос представитель одной из африканских делегаций.

"Ну я ему в принципе сказала правду. Я ему так и сказала, что у нас не принято, чтобы дети в городе проводили лето, и на каникулы у нас вот пионер-лагеря", - вспомнила Дзидзигури.

Олимпиада-80 была повсюду: на обложках журналов, страницах газет, на экранах. Ей были посвящены десятки мультфильмов и тринадцатая серия "Ну, погоди", знаменитая "Баба Яга против". Олимпийский Мишка еще до Игр стал любимым народным героем. Олимпийский талисман выбрала страна. В передаче "в мире животных" был объявлен конкурс.

"Больше и чаще всего упоминался медведь. Все-таки считали - медведь, медвежонок, он олицетворяют русскую природу...", - рассказал Смирнов.

И русский характер, для которого нет ничего невозможного. Вот и на церемонии закрытия медведь взлетел. Большая инженерная операция плюс точно рассчитанная роза ветров. Он приземлился на Ленинских горах. А все остальное - легенды.

"По поводу погибших, людей, которые сидели там в левой или в правой ноге, ничего этого не было! Вот все что вы видели - так оно и было", - объяснил постановщик церемоний открытия и закрытия Олимпиады-80 Аскольд Конович.

Были фантастические по силе эмоции, были слезы и у олимпийского Мишки, и у зрителей на трибунах.

"Ни один человек после того, как улетел медведь, не встал со своих мест. Все полчаса сидели, пока уже не попросили дикторов на нескольких языках объявить "дамы, господа, товарищи, медведь не вернется, мы попрощались с ним, он останется в наших сердцах! Только после этого народ перестал смотреть в небо и начал расходиться", - добавил Конович.

Великолепная и триумфальная Олимпиада-80 - событие, которое изменило и сознание, и судьбы. И как потом оказалось, стало началом грандиозных перемен, не только в спортивной истории.

Юлия Богоманшина, Марина Глебова, Алишер Султанов, Дмитрий Шаракин, "ТВ Центр".

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