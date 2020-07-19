Гостиница, люстра и метро: каким рекордами Гиннесса славится Москва

Столице не привыкать ставить рекорды

Построенный к Олимпиаде гостиничный комплекс в Измайлове попал в книгу рекордов Гиннесса как самый большой в Европе. Москве и москвичам, надо сказать, вообще не привыкать ставить рекорды. Они этим занимались еще когда и самой Книги Гиннеса не было. Взять вот, например, Царь Пушку. 1586-ой год. До сих пор никто не сделал орудия большего калибра.

"Полина" финиширует на очередном участке будущей коммунарской линии метро. Сейчас уже и не вспомнить, кто придумал давать этим гигантам женские имена. На прокладку новых тоннелей в Москве ежедневно выходят 23 проходческих щита. На три больше, чем в Катаре в 2015 году. Их достижение вошло тогда в книгу рекордов Гиннесса. Столичные метростроевцы тоже решили вписать себя во всемирную летопись.

"Нужно было засвидетельствовать, подтвердить количество одновременно работающих тоннелепроходческих комплексов на одном проекте. Из-за короновирусной инфекции представители Гиннеса не смогли сами к нам приехать. Они назначили свидетелей 48 человек", - заявил заместитель генерального директора по строительству объектов метрополитена АО "Мосинжпроект" Валерий Кивлюк.

В течение 5 минут одновременно свидетели вели съемку 23 тоннелепроходческих комплексов. Видеозаписи отправили в компанию Guinness World Records, которая ежегодно обновляет свой справочник мировых достижений. Ответ пришел недавно: рекорд зафиксирован. А уже в ближайшем будущем московская подземка сможет стать двукратным рекордсменом, выиграв у Китая в номинации самая протяженная кольцевая линия.

"Сейчас самое протяженное является пекинское кольцо: 53 километра. Но в скором времени мы откроем Большое кольцо, которое будет длиной 70 километров", - добавил Кивлюк.

Москва и москвичи и раньше фиксировали свои достижения в разных разделах книги рекордов. Так, например, титул орудия самого большого калибра - 890 миллиметров - получила знаменитая Царь-Пушка с Ивановской площади столичного Кремля. А ее монарший собрат - Царь-колокол весом в 202 тонны и длиной свыше 6 метров в диаметре - в книгу Гиннесса вошел, как самый тяжелый памятник литейного искусства. Международных рефери не смутил даже тот факт, что Царь-Пушка никогда не стреляла, а Царь-колокол никогда не звонил. Оба рекорда по-прежнему считаются действующими. Ну а эта бронзовая люстра длиной в несколько этажей из знаменитой сталинской высотки "Гостиницы Ленинградская" в книге рекордов отмечена как самая длинная в мире.

В свою очередь московский фестиваль "Круг света" за свою историю "насветил" сразу на несколько номинаций, обогнав даже китайских мастеров фейерверка: самая большая лазерная видеопроекция, самая большая лазерная проекция на гладь фонтана, самая большая мощность светового потока при проецировании изображения и самое большое количество огненных горелок, зажженных одновременно.

Знакомую многим композицию "Полет шмеля" композитора Римского-Корсакова рок-музыкант Виктор Зинчук исполняет на гитаре со скоростью около 270 ударов в минуту, что равно в среднем 20 нотам в секунду. С таким результатом в 2002 он и был отмечен представительством книги Гиннесса, как самый быстрый гитарист в мире. И хотя с тех пор этот рекорд уже не раз побит, рок-звезда не расстраивается: ведь скорость в музыке не главное.

А Манвелу Мамояну удалось превзойти самого Брюса Ли в номинации "Спортивное отжимание на двух пальцах одной руки". Чтобы выполнить такое упражнение одной физической подготовки мало.

"У человека мозг такой уникальный, что можно ставить такую программу внутри себя, что ты можешь сделать много отжиманий и что в реале ты уже это делал, и ты себя обманываешь и мозг верит в это и начинает думать, раз он это делал, значит он еще раз может это повторить. Это уникальный такой момент, который я в спортивной жизни для себя нашел", - поделился опытом восьмикратный чемпион книги рекордов Гиннесса Манвел Мамоян.

Очевидно, лайфхак с самообманом, и правда, творит чудеса. В России Манвел чемпион по количеству рекордов в книге Гиннеса: у него уже 8 подтвержденных достижений.

А у рекордсменов, перебравшихся по воздуху из одной башни Москвы-Сити в другую, все наоборот: на восьмерых - всего один диплом. Зато побить их рекорд и пройти по натянутом на высоте 350 метров тросу в условиях города пока никто не решился.

"Первый день, когда мы ее натягивали, это было интересно: от 50 этажа и выше был туман, а до 50 была видимость хорошая. Вот мы ленту протянули и надо было пробовать. Пошли прям в туман, видимость ну вот 15 метров. И все. Ты один! Никого нет. Это так интересно", - поделился впечатлениями каскадер-хайлайнер Геннадий Скрипко.

Небоскребы Сити, вероятно, скоро смогут стать частью еще одного мирового рекорда. Ведь недавно вместе с другими московскими зданиями в пределах третьего кольца они в мельчайших деталях были воссозданы на самом большом в мире макете Москвы. Его площадь свыше 900 квадратных метров. Правда, прежде чем пригласить комиссию, создателям макета еще нужно поискать в столице такое здание, в котором её копия смогла бы уместиться.

Татьяна Сидорова, Вероника Ермолова, Марина Глебова, Станислав Чубин. "ТВ Центр".

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