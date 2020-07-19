В поджоге готического собора в Нанте заподозрили мигранта из Руанды

У полиции пока нет оснований обвинять его в преступлении

Французская полиция провела первое задержание в рамках расследования уголовного дела о пожаре в соборе Святых Петра и Павла в городе Нант.

Под стражу взяли 39-летнего мигранта из Руанды, который был добровольцем в соборе и должен был закрыть дверь на ключ 18 июля — в день пожара, пишет "Интерфакс".

По словам священнослужителей, задержанный мужчина – добрый и отзывчивый, но довольно тихий. Из Руанды во Францию он приехал несколько лет назад. Последнее время мужчина пытался продлить себе визу.

Пока речь идет лишь о проверке подозреваемого, в его версии событий обнаружили несостыковки. Полиция продолжает расследовать дело. Кроме версии о поджоге, рассматривается вероятность "несчастного случая" и "неисправности электропроводки". Следов взлома не обнаружено.

Пожар в соборе Святых Петра и Павла XV века произошел накануне, 18 июля. Огонь вспыхнул одновременно в трех местах. В тушении принимали участие более 100 сотрудников экстренных служб и 45 единиц техники. Огонь успел уничтожить орган эпохи барокко и значительную часть внутреннего убранства, в частности, витражи времен Людовика XII. Никто из людей не пострадал.

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