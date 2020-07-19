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Эксперт: Юго-Восточная хорда улучшит связанность районов столицы

14:23
  • воскресенье
  • 19 июля 2020

Она войдет в единую систему скоростных дорог

Юго-Восточная хорда улучшит транспортную доступность столицы.

"ЮВХ улучшит транспортную доступность Москвы. Так же, как и Северо-Восточная хорда. У нас две хорды сделаны правильно. <…> Это полноценные элементы единой системы скоростных дорог Москвы и московской агломерации. Они нужны городу", - Об этом агентству "Москва" сообщил архитектор-градостроитель Илья Заливухин.

Эксперт отметил, что такому большому мегаполису, как Москва, необходима единая система скоростных внеуличных дорог. В столице не должно быть отдельных кусков дорог, все должно быть взаимосвязано.

 "Это проект был запланирован еще в 1971 году. Там этих скоростных дорог минимальное количество: Третье транспортное кольцо, которое не было реализовано как единая скоростная дорога, она гибридная, плюс – восемь вылетных магистралей. В принципе, четыре хорды образовывали единую систему скоростных дорог", - пояснил Заливухин.

Он также подчеркнул, что Юго-Восточную хорду необходимо рассматривать как составную часть единой системы скоростных дорог.

 "Тогда по ней, действительно, пойдет необходимый поток машин и снизит экологическую нагрузку на существующие улицы и проспекты", - резюмировал архитектор.

Хорда пройдет через 10 районов столицы: Нижегородский, Рязанский, Текстильщики, Печатники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Западное, Чертаново Центральное, Чертаново Южное с выходом в Северное Бутово. Она пересечет Рязанский и Волгоградский проспекты, Каширское шоссе, улицу Липецкую, Варшавское шоссе, пройдет через 35 км МКАД и выйдет на магистраль "Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе".

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