Названо место появления шестого океана на Земле

Континент расколется надвое

Ученые спрогнозировали возможное появление нового океана через 5–10 миллионов лет.

Шестой океан может образоваться в восточной части Африки на границе Нубийской, Сомалийской и Арабской плит из-за тектонического разлома.

Процесс отдаления плит друг от друга уже происходит. В конечном итоге Африка расколется надвое, возникнет новый океанический бассейн, сообщает телеканал NBC News.

"Пустыня Афар (Эфиопия – прим. ред.) - единственное место на Земле, где вы можете изучить, как континентальный рифт становится океаническим рифтом", -заявил исследователь из университета Лидса Кристофер Мур.

На данный момент на Земле зарегистрированы пять океанов: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный ледовитый и Южный (был определен как отдельный океан Международной гидрографической организацией в 2000 году).

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