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Новые правила для общепита: россияне смогут заказать горячее еще до входа в ресторан

16:16
  • воскресенье
  • 19 июля 2020

Роспотребнадзор запретил включать чаевые в счет

Роспотребнадзор разработал новые правила для заведений общепита.

Проект документа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Новые правила заменят подзаконные акты, которые потеряют силу в 2021 году в рамках "регуляторной гильотины".

Так, в частности, ресторанам запретят включать в счет чаевые, комиссии и другие доплаты, не связанные со стоимостью продуктов, указанных в меню.

В свою очередь клиент сможет оформлять заказ в ресторане или баре через интернет или телефон, пишет РБК.

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