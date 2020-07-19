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Стало хуже: подробности состояния лечившейся на дому бывшей "Мисс Мира"

16:50
  • воскресенье
  • 19 июля 2020

Целую неделю звезда Болливуда пыталась побороть коронавирус сама

"Мисс мира" 1994 года, звезда индийского кино Айшвария Рай попала в больницу с коронавирусом.

46-летнюю актрису и ее восьмилетнюю дочь отвезли в больницу города Мумбаи накануне. Сегодня стало известно, что состояние Рай ухудшилось, у нее возникли проблемы с дыханием, пишет "НТВ".

Положительный тест на коронавирус Айшвария Рай получила на прошлой неделе после того, как заразился ее муж Абхишек Баччан и тесть Амитабх Баччан. Актриса решила не обращаться к врачу и попробовала лечиться своими силами.

На данный момент в Индии идет стремительное заражение коронавирусом. Страна вышла на третье место после США и Бразилии. По данным на 19 июля, в Индии 1 077 781 заболевших коронавирусом, умерли 26 816 человек.

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