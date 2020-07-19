Сын Виталия Кличко порадовал отца необычным подарком

И получил благословение

20-летний Егор Кличко, сын мэра Киева Виталия Кличко, намерен принять участия в выборах главы украинской столицы.

"Старший сын Егор сделал мне подарок на день рождения. Сказал, что идет в мэры Киева! Благословил его, конечно", — отметил Кличко на своей странице в Facebook.

В мае Виталий Кличко заявил, что намерен идти на второй срок, несмотря на то, что президент Владимир Зеленский неоднократно грозился его уволить. Выборы мэра Киева должны состояться 25 октября 2020 года.

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