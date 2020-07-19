США направили в Черное море ракетный эсминец

Для совместных учений с Украиной

Американский ракетный эсминец USS Porter типа "Арли Берк" направился в Черное море для совместных военных учениях с ВМС Украины Sea Breeze 2020.

Переход в Черное море начался 19 июля. Цель учений - усилить региональную стабильность на море, сообщила пресс-служба Шестого флота ВМС США.

Как сообщает РИА Новости, это уже пятый американский корабль, который вошел в воды Черного моря с начала 2020 года.

В учениях Sea Breeze будут задействованы 27 кораблей, 19 самолетов и 2 тысячи военнослужащих. Помимо США и Украины участие в них примут Болгария, Франция, Грузия, Норвегия, Румыния, Испания, Турция.

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