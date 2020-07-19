Трамп рассказал о чувствительных для него фрагментах книги племянницы

Президент отметил, что Мэри в семье никто не любил

Президент США Дональд Трамп назвал книгу своей племянницы Мэри Трамп ужасной, в которой нет ни слова правды.

"Ее трудно назвать любимчиком в нашей семье. Мы не испытывали к ней большого уважения или симпатии <…> Мне больно больше из-за нападок на отца и отсутствия доброты по отношению к моей матери", - заявил Трамп, отметив, что проводил со своей племянницей мало времени.

Книга Мэри Трамп "Слишком много и всегда мало: как моя семья создала самого опасного человека в мире" вышла в свет в июле и наделала много шума. В ней племянница Трампа рассказала, что президент лишен способности сопереживать другим людям и страдает от комплексов.

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