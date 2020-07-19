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Как выглядит изнутри превращенный в мечеть собор Святой Софии

18:32
  • воскресенье
  • 19 июля 2020

Процесс приготовления к намазу проконтролировал лично Эрдоган

Администрация президента Турции опубликовала фотографии собора Святой Софии изнутри, сделанные во время приготовления к намазу.

На кадрах можно заметить, что лики христианских святых скрыли под черными полотнами. В некоторых частях собора стоят строительные леса.

Проконтролировать процесс превращения в мечеть приехал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, пишет "Интерфакс". На время мусульманского богослужения, которое состоится 24 июля, все символы христианской веры будут скрыты.

 

 

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время посещения собора Святой Софии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время посещения собора Святой Софии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время посещения собора Святой Софии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время посещения собора Святой Софии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время посещения собора Святой Софии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время посещения собора Святой Софии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время посещения собора Святой Софии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время посещения собора Святой Софии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время посещения собора Святой Софии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время посещения собора Святой Софии
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