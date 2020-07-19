Как выглядит изнутри превращенный в мечеть собор Святой Софии

Процесс приготовления к намазу проконтролировал лично Эрдоган

Администрация президента Турции опубликовала фотографии собора Святой Софии изнутри, сделанные во время приготовления к намазу.

На кадрах можно заметить, что лики христианских святых скрыли под черными полотнами. В некоторых частях собора стоят строительные леса.

Проконтролировать процесс превращения в мечеть приехал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, пишет "Интерфакс". На время мусульманского богослужения, которое состоится 24 июля, все символы христианской веры будут скрыты.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"