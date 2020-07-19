Для роботов разработали чувствительную кожу

Теперь машины могут осязать предметы

Специалисты Национального университета Сингапура разработали искусственную кожу для роботов с повышенной чувствительностью.

Она не только обладает всеми характеристиками человеческой кожи, но и превосходит ее. Обтянутые такой кожей роботы воспринимают характеристику предметов, могут отличать холодные, горячие, шероховатые и другие поверхности в 100 раз быстрее человека, пишет издание Robotics: Science and Systems.

Кожа соединена с системой искусственного мозга, которая имитирует биологические нейронные сети. Благодаря датчикам искусственной кожи и зрения, робот может делать более точные выводы об объектах.

Изобретение сингапурских ученых уже прошло несколько тестов. Например, обтянутую кожей роботизированную руку научили считывать шрифт Брайля. Точность распознавания достигло 92%.

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