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Грабители напали на дом экс-директора "Ростсельмаша" и убили его сестру

19:25
  • воскресенье
  • 19 июля 2020

Возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства сестры директора "Ростсельмаша" Юрия Пескова и разбойного нападения на его дом.

Разбойное нападение произошло 19 июля. Неизвестные пробрались в дом Пескова, находящийся в Азовском районе Ростовской области, нанесли смертельную травму 80-летней сестре экс-директора "Ростсельмаша". 83-летний хозяин выжил, его госпитализировали.

"Песков поступил сегодня после обеда с черепно-мозговой травмой средней тяжести. Состояние удовлетворительное", - сказал агентству ТАСС представитель больницы.

На данный момент следователи осматривают место преступления, выясняют обстоятельства происшествия и причастных к нему лиц.

Песков руководил "Ростсельмашем" с 1978 года на протяжении 20 лет. Год работал заместителем министра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР, имеет звание Героя Социалистического Труда. Сейчас он на пенсии.

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