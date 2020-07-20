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Минобороны завершило испытания вакцины от COVID-19

08:25
  • понедельник
  • 20 июля 2020

Все добровольцы, участвующие в испытаниях вакцины, выписаны из военного госпиталя

Завершается проведение клинических испытаний российской вакцины от коронавируса. Ее разработали при взаимодействии Минобороны и Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи.
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У второй группы добровольцев, которые участвовали в испытаниях, выявлены антитела к COVID-19.

"Имеющиеся данные анализов подтверждают, что в результате вакцинации у добровольцев выявлены необходимые антитела к коронавирусу, а компоненты вакцины безопасны и хорошо переносимы человеком", - сообщил начальник 48-го ЦНИИ войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России Сергей Борисевич в интервью газете "Красная звезда".

После обработки результатов испытаний планируется государственная регистрация препарата.

Накануне в России выявили более шести тысяч заболевших коронавирусом. За сутки скончались 95 человек. Общее число жертв - 2342.

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