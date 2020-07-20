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"Ангарский маньяк" признался в новых убийствах ради "отпуска"

08:29
  • понедельник
  • 20 июля 2020

Ему надоело в колонии для пожизненно осужденных

Бывший полицейский Михаил Попков, который отбывает два пожизненных срока за убийство более 80 женщин, признался еще в двух убийствах. 
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Как пишет РИА Новости со ссылкой на СК, 56-летний Михаил Попков сознался в убийстве двух женщин в 1995 и 1998 годах в Иркутской области. Правоохранительные органы установили личность одной из погибших. Ее тело нашли в канализации на территории автобазы Ангарска в конце 1996 года. 

Попкову предъявили обвинение в этом убийстве. Что касается второго преступления, совершенного в 1998 году, то сейчас правоохранительные органы собирают доказательства. 

Когда Попков признался в новых убийствах, его перевели в СИЗО-1 Иркутска. "Ангарский маньяк" сказал lenta.ru, что явку с повинной он написал ради "отпуска". Ему якобы надоело в Торбеевском централе - колонии для пожизненно осужденных.

"Я отработал десять месяцев в Торбеевском централе и просто захотел в отпуск - поэтому и написал явку с повинной. Знал, что этапируют в Иркутск", - объяснил он. При этом Попков утверждает, что не выдумал преступления, а именно вспомнил о них. 

Михаил Попков пообещал полицейским вспомнить о других своих убийствах. 

Напомним, что до 1998 года Михаил Попков служил в МВД в звании младшего сержанта. В 2015 году Попкова приговорили к пожизненному заключению за убийство 22 женщин. Затем маньяк признался еще в 59 убийствах. Ему дали второй пожизненный срок.  

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