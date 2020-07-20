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"Не из Китая": установлены подробности проникновения COVID-19 в Россию

08:57
  • понедельник
  • 20 июля 2020

Его завезли в страну в феврале - марте

Отечественные ученые провели генетический анализ 211 образцов вируса и пришли к выводу, что COVID-19 попал в Россию в конце февраля - начале марта этого года. Сопоставление генетических данных по вирусам с информацией о передвижении населения показало, что вирус как минимум 67 раз завезли в разные города страны. 
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"Согласно полученным данным, в отличие от других стран, вирус был завезен в Россию не из Китая, а в основном из Европы", - приводит РИА Новости выдержку из исследования Сколтеха и других научных организаций. 

Ученые выяснили, что первые случаи завоза вируса не привели к вспышке в России. Сейчас в стране циркулирует не менее девяти разных вариантов вируса, которые не наблюдаются в других странах. 

По последним данным, свыше 14 миллионов человек по всему миру заразились коронавирусом, более 608 тысяч скончались.

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