Япония запустила к Марсу космический зонд

Аппарат успешно отделился от ракеты-носителя

В Японии состоялся запуск ракеты-носителя с космическим зондом "Амаль". Она стартовала с острова Танэгасима. Японская ракета-носитель отправила зонд ОАЭ "Аль-Амаль" ("Надежда") для изучения Марса.

Запуск прошел в плановом режиме. Аппарат отделился от ракеты-носителя на высоте более 400 километров, после чего продолжил движение по заданной траектории.

Отправка зонда несколько раз откладывалась из-за неблагоприятных погодных условий, передает ТАСС.

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