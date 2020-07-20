В вернувшихся к плановой работе больницах Москвы провели уже 7 тысяч операций

К обычной работе вернулись 20 стационаров

Врачи московских больниц, вернувшихся к плановом работе, провели уже 7 тысяч операций. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова. Она напомнила, что плановый прием возобновили уже 70 стационаров.

"Сейчас плановая помощь для горожан доступна по всем медицинским профилям: хирургии, травматологии, кардиологии, терапии, неврологии, ортопедии, сосудистой хирургии, эндокринологии, урологии, гинекологии и другим. Госпитализация осуществляется со строгим соблюдением всех норм эпидемиологической безопасности", - сказала Ракова.

После обратного перепрофилирования в больницы поступили почти 20 тысяч пациентов. В соответствии с временным стандартом койки в палатах ставятся на увеличенном расстоянии друг от друга. В помещениях проводится дополнительное проветривание и обеззараживание воздуха. Для персонала и пациентов установлены бесконтактные дозаторы и смесители для гигиены рук.

Все поступающие пациенты проходят тестирование на коронавирус. Плановое лечение врачи начинают только после получения отрицательных результатов анализов. До этого пациентов размещают в отдельных палатах.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"