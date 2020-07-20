ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Блогер Диденко встретила новую любовь через 4 месяца после гибели мужа

09:30
  • понедельник
  • 20 июля 2020

Она пока не понимает, что с ней происходит

Блогер Екатерина Диденко, чей супруг умер 29 февраля после вечеринки в банном комплексе Москвы, намекнула на появление в ее жизни нового мужчины. 
Блогер Диденко назвала подарком дату смерти мужа

Во время общения с подписчиками Диденко сказала, что она по-прежнему любит своего покойного мужа, с которым они прожили в браке 11 лет. Однако блогер еще молода и полна сил, у нее двое детей - двухлетний сын и четырехлетняя дочка… По словам вдовы, ей надо жить дальше.  

Когда у Екатерины Диденко спросили, есть ли у нее молодой человек, она опубликовала фото, на котором обнимается с мужчиной. Избранник отвернулся, поэтому его лица не видно. "Есть вещи, в которых я боюсь признаться сама себе. И, пожалуй, это одна из них", - ответила звезда Instagram. 

Через некоторое время Диденко снова выложила кадр с мужчиной. Она заявила, что не может комментировать личную жизнь, поскольку "я сама пока не понимаю, что происходит со мной". 

Как пишет starhit.ru, Екатерина Диденко решила связать свою жизнь с актером Владом Черных. 

Напомним, 28 февраля Екатерина Диденко вместе с мужем и друзьями отмечала свой день рождения. Вечеринка проходила в банном комплексе. Валентин, супруг блогера, высыпал в бассейн около 25 килограммов сухого льда. При взаимодействии с водой лед выделил углекислый газ. Несколько человек прыгнули в бассейн. В результате трое погибли, еще семеро получили химические ожоги дыхательных путей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Блогер Екатерина Диденко
Блогер Екатерина Диденко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.