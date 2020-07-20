Блогер Диденко встретила новую любовь через 4 месяца после гибели мужа

Она пока не понимает, что с ней происходит

Блогер Екатерина Диденко, чей супруг умер 29 февраля после вечеринки в банном комплексе Москвы, намекнула на появление в ее жизни нового мужчины.

Во время общения с подписчиками Диденко сказала, что она по-прежнему любит своего покойного мужа, с которым они прожили в браке 11 лет. Однако блогер еще молода и полна сил, у нее двое детей - двухлетний сын и четырехлетняя дочка… По словам вдовы, ей надо жить дальше.

Когда у Екатерины Диденко спросили, есть ли у нее молодой человек, она опубликовала фото, на котором обнимается с мужчиной. Избранник отвернулся, поэтому его лица не видно. "Есть вещи, в которых я боюсь признаться сама себе. И, пожалуй, это одна из них", - ответила звезда Instagram.

Через некоторое время Диденко снова выложила кадр с мужчиной. Она заявила, что не может комментировать личную жизнь, поскольку "я сама пока не понимаю, что происходит со мной".

Как пишет starhit.ru, Екатерина Диденко решила связать свою жизнь с актером Владом Черных.

Напомним, 28 февраля Екатерина Диденко вместе с мужем и друзьями отмечала свой день рождения. Вечеринка проходила в банном комплексе. Валентин, супруг блогера, высыпал в бассейн около 25 килограммов сухого льда. При взаимодействии с водой лед выделил углекислый газ. Несколько человек прыгнули в бассейн. В результате трое погибли, еще семеро получили химические ожоги дыхательных путей.

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