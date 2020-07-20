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"Два ангелочка": в соцсетях обсуждают фото Бориса Корчевникова с девушкой

09:39
  • понедельник
  • 20 июля 2020

Ее зовут Наташа

Телеведущий Борис Корчевников выложил в своем инстаграме фотографию с таинственной незнакомкой и спровоцировал разговоры о новом романе.

"Это мы с Наташей", - лаконично подписал снимок Корчевников. Никаких других подробностей телеведущий не сообщил.

Подписчики сразу же принялись гадать, кто эта девушка, пишет eg.ru ("Экспресс-газета") Некоторые предположили, что Наташа - новая возлюбленная Корчевникова.

Это ваша девушка?

вы вместе отлично смотритесь.

Вы похожи. А ещё у вас нимбы))) Два ангелочка.

Вы похожи,значит, это ваша, Борис, половинка. Надеюсь. Счастья и удачи желаю.

Красивая пара. Слава Богу за всё! 

Мне кажется или вы созданы друг для друга.

Ранее Корчевников дал повод для слухов, опубликовав фотографию из родильного отделения. Подписчики предположили, что он стал папой. Однако позднее сам телеведущий опроверг эти рассуждения. Оказалось, что из роддома он забирал жену своего друга.

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