"Два ангелочка": в соцсетях обсуждают фото Бориса Корчевникова с девушкой

Телеведущий Борис Корчевников выложил в своем инстаграме фотографию с таинственной незнакомкой и спровоцировал разговоры о новом романе.

"Это мы с Наташей", - лаконично подписал снимок Корчевников. Никаких других подробностей телеведущий не сообщил.

Подписчики сразу же принялись гадать, кто эта девушка, пишет eg.ru ("Экспресс-газета") Некоторые предположили, что Наташа - новая возлюбленная Корчевникова.

Это ваша девушка?

вы вместе отлично смотритесь.

Вы похожи. А ещё у вас нимбы))) Два ангелочка.

Вы похожи,значит, это ваша, Борис, половинка. Надеюсь. Счастья и удачи желаю.

Красивая пара. Слава Богу за всё!

Мне кажется или вы созданы друг для друга.