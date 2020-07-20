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В Бурятии ищут пропавший самолет

11:35
  • понедельник
  • 20 июля 2020

Начата проверка

В Бурятии ведутся поиски пропавшего самолёта Ан-2. На борту находились 6 человек - 2 члена экипажа и 4 пассажира, передает "ТВ Центр".

Воздушное судно перестало выходить на связь накануне, спустя шесть часов после взлёта. По предварительным данным, самолёт должен был облетать местность, чтобы определить территории для химической обработки от насекомых. При этом разрешение на полёт не было получено и точный маршрут следования не известен.

Несколько групп спасателей на самолётах и вертолёте обследовали уже более тысячи квадратных километров. Но результатов пока нет.

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