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В России тушат природные пожары

11:51
  • понедельник
  • 20 июля 2020

Где наиболее тяжелая обстановка?

Сразу в нескольких российских регионах ликвидируют природные пожары. По последним данным, огнём охвачено почти 33 тысячи гектаров. Больше всего очагов зафиксировано в Ханты-Мансийском автономном округе. На борьбу со стихией выходят и местные жители. Сложная обстановка в Челябинской области. Там тушат пламя в районе популярного среди туристов озера Тургояк.

Пожары в лесах Челябинской области не утихают. В Миассе введён режим ЧС – спасатели борются с огнём уже третьи сутки. Ситуация осложняется тем, что возгорания происходят в труднодоступной местности. Сейчас пожар удалось локализовать – его площадь составила порядка 120 гектаров. Стихия захватила район особо охраняемой территории озера Тургояк – популярного в регионе места отдыха. Более полутора тысяч туристов эвакуировали - сейчас доступ к озеру ограничен. По словам специалистов, люди и стали виновниками пожаров, разводя костры. В регионе стоит аномальная жара.

Продолжает гореть заповедник "Денежкин камень" в Свердловской области. Пожар здесь начался вечером в пятницу - сейчас огонь охватывает более пяти гектаров. Ситуацию тоже усугубляет аномальная жара - до 40 градусов. В труднодоступной местности спасатели тушат пожары с вертолётов.

В Югре на подмогу спасателям вышли волонтёры и местные жители. Огонь грозил подойти слишком близко к населённым пунктам. Сейчас здесь полыхают порядка двух десятков пожаров – с начала сезона пострадали уже почти 30 тысяч гектаров леса. Пожары в сибирской тайге случаются каждый год, но это лето выдалось особенно жарким - огонь распространяется моментально. Часть возгораний локализована – на это направлены все силы спасателей.

А в Забайкальском нацпарке Бурятии природный пожар уже удалось взять под контроль. Однако в республике продолжает действовать противопожарный режим. Здесь, как и ряде других регионов, специалистам Авиалесоохраны пришлось вызывать искусственные дожди.

Одна из самых сложных ситуаций сохраняется в Якутии - в местных лесах полыхают более 150 пожаров на площади более 450 гектаров. Угрозы для населённых пунктов пока нет, однако опасения вызывают отсутствие дождей и сильный ветер. С начала июля в регионе введён режим ЧС. 

Всего в стране за сутки специалисты Авиалесоохраны ликвидировали более 160 лесных пожаров.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр".

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