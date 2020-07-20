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"Эмоций было много": добровольцы рассказали о чувствах перед вакцинацией

11:43
  • понедельник
  • 20 июля 2020

Клинические испытания вакцины от COVID-19 успешно завершены

Министерство обороны успешно завершило клинические испытания вакцины от коронавируса. Этим утром из госпиталя имени Бурденко выписана вторая группа добровольцев. Как сообщили в военном ведомстве, у всех выявлены антитела. При этом там подчеркнули: никаких побочных эффектов или жалоб на состояние здоровье нет.

Последний беглый взгляд по палате: всё ли забрала и ничего не забыла. Сумка объёмная и застёгивать молнию Наталье приходится с трудом. Львиная доля вещей - это учебники по медицине, без них будущему успешному врачу никуда. Пройти мимо испытаний вакцины от коронавируса не смогла, как истинный медик вызвалась добровольцем. Признаётся: было нелегко, но сейчас все испытания вспоминаются с лёгкой грустью.

"Самое сложное, наверное, - осознание того, что друзья сейчас находятся в городе. На выходных гуляют, отдыхают, а мы всё-таки здесь, без свободного выхода. Ну а самое запоминающееся, наверное, - сам факт того, что происходило здесь. В следующий раз, может быть, вернёмся сюда уже в роли испытателей", - говорит Наталья.

Юлия - тоже будущий врач - трепетно прижимает к груди не медицинский учебник, а книгу художественную - "Доктор Живаго". Вещь для неё особая, поэтому и взяла её с собой, чтобы легче переносить разлуку с близкими людьми. Профессиональное любопытство и желание помочь людям  стало причиной её участия в программе.

"Нам, как будущим врачам было интересно не только испытать на себе вакцину, но и понаблюдать, скажем так, за планированием данной вакцинацией и за её проведением", - говорит Юлия.

Две недели изоляции и такое долгое ожидание. Не каждый справиться с грузом ответственности. Впрочем, добровольцы были под постоянным присмотром самых опытных специалистов военного госпиталя имени Бурденко. Именно благодаря контролю все испытания прошли без срывов, в полном соответствии с протоколом. Никаких побочных действий или ухудшения здоровья ни у кого не выявлено.

"Что бы там кто не говорил, как бы там не было - перед самой вакцинацией у меня эмоции уже переполняли и всё равно: не знаешь же, что там будет. Хоть и говорят: как оно. И когда вакцину ввели, я потом, конечно, очень сильно удивился, потому что не было, как мне говорили: вот может то произойти, то произойти, но ничего по факту не было. Обычная прививка. Но эмоций с этого было, конечно, много. Особенно перед тем, как сказали: вот сейчас прямо вводим. Это самое запоминающееся", - говорит один из испытателей.

Окончательная оценка того, как иммунитет реагирует на вакцину дадут уже специалисты центра имени Гамалеи. Впрочем, уже сейчас предварительные результаты весьма позитивные.

"Анализы показывают, что иммунитет у них работает. Иммунитет сформировался, и они уезжают домой. Но для оценки эффективности вакцины и для безопасности мы с ними встретимся ещё на 42-е сутки, то есть через две недели", - объясняет заведующий терапевтическим отделением, врач-соисследователь Светлана Волчихина.

В дополнение к анализам крови в центр имени Гамалеи отправят и весь массив накопленной за время испытаний информации. После можно будет говорить о государственной регистрации препарата.

Александра Сергомасова, Саркис Саркисян. "ТВ Центр".

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Испытание вакцины от коронавируса
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Испытание вакцины от коронавируса
Испытание вакцины от коронавируса
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