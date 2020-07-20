Самолет забрал россиян со всей Африки

Это был очень сложный по логистике рейс

Масштабная спецоперация по возвращению российских граждан на родину: около 200 человек прибыли этой ночью в московский аэропорт Шереметьево вывозным рейсом. Из-за ситуации с коронавирусом люди не могли самостоятельно вернуться домой из Иордании и стран Африки. Чтобы забрать их, пришлось совершить настоящее турне. Самолёт провёл в пути 100 часов. На борту - не только россияне, но и граждане других стран.

Самолет уже приземлился. Но родственникам пассажиров спецрейса из Африки, приходится запастись терпением. Первыми их встречают врачи. Необходимо проверить состояние людей. Померить температуру. Все они возвращаются из стран, которые пандемия коронавируса тоже не обошла стороной.

Среди более чем 200 пассажиров - дипломаты, строители, туристы и те, кто давно обзавелся семьями в африканских странах. Россияне и граждане Украины и Казахстана, которые не могли покинуть континент. Из-за пандемии все рейсы были отменены. Границы закрыты. Поэтому возвращение в Москву оказалось таким долгим.

С точки зрения логистики это был, наверное, один из самых сложных рейсов в истории гражданской авиации. Шесть суток ушло на то, чтобы собрать людей из всех уголков Африки. Экипажу пришлось делать огромный крюк. Танзания, Кения, Гана, Либерия, Камерун, Мозамбик, Эфиопия, Уганда, Иордания. И только потом курс на Москву.

Все уставшие. И физически и морально. Но перелет был организован на таком уровне, что сгладил все негативные эмоции. На подготовку эвакуации ушло три недели. МИДу помогал десяток министерств и ведомств. Но домой сегодня попадут не все. Москвичи, а их 38 человек, останутся на самоизоляции. Остальным пассажирам придется провести ближайшие две недели в столичном обсерваторе.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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