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Канье Уэст расплакался на встрече с избирателями

11:58
  • понедельник
  • 20 июля 2020

О чем он рассказал?

Самая горячая точка на карте Соединённых Штатов сейчас город Портленд в штате Орегон. На фоне продолжающихся протестов за права темнокожих местные власти вступили в открытое противостояние с Вашингтоном, который направил на подавление волнений федеральные войска. Решить все проблемы обещает новый кандидат на президентский пост. Правда, пока неофициальный. Канье Уэст выступил с первым обращением к избирателям. И не смог сдержать эмоций.
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Ни пафосной музыки, ни трибун, ни многокамерных трансляций. Первое выступление перед потенциальными избирателями потенциальный кандидат Канье Уэст проводит, скорее, в стилистике рэп-баттла. Противник пока воображаемый. Но тратится артист по-настоящему: палитре его эмоций могут позавидовать коллеги из Голливуда. Попивая белую жидкость из прозрачной бутылки, Уэст обличает политиков, цитирует Писание, тут же ругается. И искренне плачет, когда вспоминает о собственной жизни – как они с женой Ким Кардашьян чуть не решились на аборт. Тогда музыкант вовремя вспомнил, что и сам появился на свет вопреки воле собственного отца.

Судя по яркому выступлению, на которое Канье пришёл в бронежилете с надписью "охрана", конкретной политической программы у него по-прежнему нет. Трамп – его прежний кумир – решить проблемы не может. Темнокожих надо защищать. Рождаемость стимулировать: каждой молодой матери – по миллиону долларов.

Тем временем на другом конце страны проблемы только нарастают. В штате Орегон – настоящие боевые действия. В город Портленд стянуты федеральные войска, которые пытаются навести порядок на улицах вместо полиции. Протестующие – активисты движения за права темнокожих – громят витрины и жгут американские флаги.

Но местные власти демонстративно отказались от применения силы. Вступив в конфликт Вашингтоном. Теперь даже белое население города называет военных захватчиками: лучше перетерпеть череду погромов, чем посягательство на независимость штата.

Но президент Трамп считает иначе. До выборов осталось три месяца – ситуацию в стране нужно срочно брать под контроль.

"Мы пытаемся помочь Портленду, а не навредить ему. Местные власти за последние месяцы утратили контроль над анархистами и агитаторами. Они самоустранились. Мы должны защитить федеральное имущество и наш народ. Это не просто протестующие, это реальная угроза!" - отметил он.

Судя по последним опросам, реальную угрозу для самого Трампа начинает представлять и его соперник Джо Байден. Рейтинг кандидата от Демократической партии сейчас на 15 процентов выше, чем у действующего президента. Впрочем, самый зрелищный этап большой предвыборной гонки только начинается.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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