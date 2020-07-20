Смотрите в 22:30 специальный репортаж "Украина. Мешок без кота"

Тридцать лет назад Украина провозгласила государственный суверенитет, выбрав собственный путь. О том, каким был этот путь и куда он в итоге привел Киев - смотрите специальный репортаж Веры Кузьминой "Украина. Мешок без кота" в понедельник в 22:30 на канале "ТВ Центр".