Тридцать лет назад Украина провозгласила государственный суверенитет, выбрав собственный путь. О том, каким был этот путь и куда он в итоге привел Киев - смотрите специальный репортаж Веры Кузьминой "Украина. Мешок без кота" в понедельник в 22:30 на канале "ТВ Центр".
Смотрите в 22:30 специальный репортаж "Украина. Мешок без кота"
12:02
- понедельник
- 20 июля 2020
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