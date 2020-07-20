Выпускники сдают ЕГЭ по биологии и иностранным языкам

Все меры безопасности соблюдены

Больше 230 тысяч российских выпускников в понедельник сдают ЕГЭ по биологии и иностранным языкам. Последний проходит в письменной форме. Устная часть запланирована на среду и четверг, передает "ТВ Центр".

Результаты сегодняшних испытаний станут известны в течение двух недель. В этом году экзамены проходят с учётом ограничительных мер, связанных с коронавирусом. Так, в помещениях проводят дезинфекцию, на входе выпускникам измеряют температуру, а в классе сохраняют социальную дистанцию.

Кроме того, проверку знаний проходят только те, кто планирует поступать в вузы. Обязательные экзамены в этом году отменены. А оценки в аттестат выставляют по итогам учебного года.

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