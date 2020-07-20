В Приморье начали чипировать сельскохозяйственных животных

Зачем это нужно?

В Приморье в тестовом режиме начали чипировать сельскохозяйственных животных. Проект существенно облегчит работу фермеров и ветеринаров. Теперь вся информация будет храниться в электронном виде.

Этот двухнедельный малыш - последний в стаде, кому вживляют чип. Процедура занимает всего несколько секунд, но сложнее всего поймать и удержать теленка, чем сделать сам укол.

Небольшой чип размером чуть больше спичечной головки, находится в устройстве, напоминающий обычный шприц. По словам ветеринаров, животное совсем не ощущает в себе инородное тело.

Специальный чип - как своеобразный электронный паспорт, который всегда находится при животном. На нем содержатся данные о вакцинации, болезнях, вся родословная. Кроме того, теперь у каждой коровы есть индивидуальный номер.

Такой чип поможет в если вдруг корова случайно убежала из хозяйства. В нем нет, конечно, GPS датчика, с помощью которого можно отслеживать перемещение. Но по номеру легко определить кто владелец буренки и к какому хозяйству животное принадлежит.

С такой идентификацией сделки купли-продажи животных становятся более прозрачными. Кроме того, система чипирования облегчает работу ветеринарам и хозяевам ферм. Раньше все данные записывали в журналы, там информация нередко терялась. Теперь каждое животное на учёте в специальной программе.

В Приморье проект пока пилотный. Фермы сами решают, будут проводить чипизацию или нет. Тем временем в 20 субъектах страны на учёт таким способом уже поставили более трёх миллионов сельскохозяйственных животных.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр", Приморский край.

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