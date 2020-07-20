Пелагея наняла охрану из-за развода с Телегиным

Звезда опасается за свою жизнь

Подруга Пелагеи сообщила, что после расставания с хоккеистом Иваном Телегиным певица стала получать не только оскорбительные комментарии, но и анонимные угрозы.

"Поэтому пришлось нанять охрану на какое-то время. Пока страсти не улягутся. Кто ж знал, что так все обернется", - рассказала Александра Соколова, подруга Пелагеи.

Представители Телегина утверждают, что звезда запрещает спортсмену встречаться с трехлетней дочерью Таисией. Якобы ему дозволяется увидеть ее только по видеосвязи.

Соколова назвала эту информацию "абсолютной чушью". По ее словам, Пелагея хочет, чтобы у Таисии был отец, поэтому сама просила Телегина навестить малышку. "Но за год, как ребята разошлись, он захотел увидеться с дочкой несколько раз... Приедет на 15 минут, сфотографируется, отчитается в и Instagram", - цитирует подругу певицы starhit.ru.

Недавно Иван Телегин захотел встретиться с дочкой, но Пелагея тогда находилась на самоизоляции у матери. Поскольку хоккеист не соблюдал режим самоизоляции, артистка испугалась пускать его к дочери. "И правильно она опасалась, как почувствовала", - сказала Соколова, добавив, что недавно у Телегина подтвердился коронавирус.

Напомним, Телегин и Пелагея поженились в 2016 году. О их расставании стало известно в декабре прошлого года. Телегин живет с новой возлюбленной - предпринимательницей Марией Гончар.

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