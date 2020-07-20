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Новое видео с места аварии с автобусом в Москве

10:17
  • понедельник
  • 20 июля 2020

Погибли пожилая женщина

В результате ДТП с участием автобуса на юго-востоке Москвы погибла женщина. Об этом сообщил вице-мэр Москвы и руководитель Департамента транспорта Максим Ликсутов.

Погибшей было 76 лет. По словам Ликсутова, правительство Москвы окажет семье женщины материальную помощь. 

Говоря о причинах аварии, глава Дептранса сообщил, что женщина-водитель, которая находилась за рулем автобуса, не справилась с управлением. Перед выходом на рейс она прошла все медицинские проверки, подчеркнул он.

ДТП с участием автобуса произошло в понедельник утром. Пострадал один человек. Видео с места происшествия публикует ТВЦ.RU.
 

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