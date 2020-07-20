Новое видео с места аварии с автобусом в Москве

Погибли пожилая женщина
В результате ДТП с участием автобуса на юго-востоке Москвы погибла женщина. Об этом сообщил вице-мэр Москвы и руководитель Департамента транспорта Максим Ликсутов.
Погибшей было 76 лет. По словам Ликсутова, правительство Москвы окажет семье женщины материальную помощь.
Говоря о причинах аварии, глава Дептранса сообщил, что женщина-водитель, которая находилась за рулем автобуса, не справилась с управлением. Перед выходом на рейс она прошла все медицинские проверки, подчеркнул он.
ДТП с участием автобуса произошло в понедельник утром. Пострадал один человек. Видео с места происшествия публикует ТВЦ.RU.