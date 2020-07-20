В России за сутки выявили 5940 новых заболевших коронавирусом

Скончались 85 человек

В России за минувшие сутки выявили еще 5940 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 777486.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве - 578. В Подмосковье заболели еще 236 человек.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, за последние сутки скончались 85 пациентов с коронавирусом. Из них 15 — в Москве. С начала эпидемии в России умерли 12427 человек.

Вылечились от коронавируса 3258 человек, в том числе в Москве - 379. Общее число выздоровевших достигло 553602.

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