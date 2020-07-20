"Воду пьет и читает книги": как Ефремов живет под домашним арестом

Он до сих пор не может расслабиться после ДТП

Адвокат Эльман Пашаев, который представляет интересы Михаила Ефремова в суде, рассказал о занятиях актера под домашним арестом. Из квартиры он не выходит, общается только с юристами и родными.

По словам Пашаева, его подзащитный смотрит передачи о культуре и спортивные каналы. "Ему сейчас не до новостей, он никак не может расслабиться после ДТП, до сих пор очень сильно переживает. Ничего не принимает, никаких лекарств, никакого алкоголя, только воду пьет в основном и читает книги", - цитирует Ефремова РБК.

Источник kp.ru в окружении актера сообщил, что Михаил Ефремов перешел с алкоголя на минеральную воду. Он читает литературные новинки, до которых раньше не доходили руки.

"С печенью у Ефремова все в порядке - функционирует как надо. Проблемы у него с легкими, точнее с дыхательными путями - астма у него. Миша никогда не зашивался", - рассказал собеседник портала.

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Его иномарка протаранила фургон, которым управлял курьер Сергей Захаров. Мужчина умер в больнице. Ефремова отправили под домашний арест до 9 августа. По слухам, семья погибшего требует от виновника ДТП 40 миллионов рублей.

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