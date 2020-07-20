Сергунина: лидеры рынка сотовой связи протестируют инновации в Москве

Количество площадок для тестирования новых технологий приближается к 60

Участниками программы правительства Москвы по пилотному тестированию инноваций стали два крупнейших российских оператора связи - "Мегафон" и МТС. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Столичная программа тестирования инноваций предполагает, что технологичные стартапы и компании-разработчики различных решений смогут испытывать свои продукты в реальных условиях - на базе организаций-партнеров. Планируется, что до конца 2020 года будет испытано около 100 перспективных разработок.

"Количество площадок для тестирования новых технологий приближается к 60. Партнерами программы выступают государственные и коммерческие организации, медицинские, научные и образовательные центры, включая ведущие вузы города. А сегодня мы рады объявить, что к проекту присоединились лидеры российского рынка телекоммуникаций", - сказала Сергунина.

Как сообщили в столичной мэрии, МТС планирует сотрудничество с разработчиками решений в области интернета вещей по таким направлениям, как умный город, энергетика жилищно-коммунальное хозяйство. Компании также интересно поработать со стартапами в медиа, ретейле и электронной коммерции. Кроме того, МТС будет уделять особое внимание развитию беспилотного транспорта, компьютерных игр с использованием облачных сервисов, технологиям дополненной и виртуальной реальности.

"МегаФон", в свою очередь, заинтересован в испытании продуктов, направленных на автоматизацию обслуживания, повышение эффективности продаж, IT-инфраструктуры, и другие проекты.

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