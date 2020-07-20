Композитор Евгений Родыгин скончался в возрасте 95 лет

Ему стало плохо от жары, рассказал друг семьи

Композитор, автор песен, народный артист России Евгений Родыгин скончался в Екатеринбурге в воскресенье, 19 июля.

"Ему стало плохо накануне. Похоже, что от жары. Когда скорая приехала, он еще был жив, но спасти его не удалось", - рассказал e1.ru друг семьи Родыгиных.

Как пишет ТАСС, родные композитора попросили Управление культуры Екатеринбурга похоронить его на Широкореченском кладбище на аллее деятелей культуры.

Сын Родыгина сказал, что последние месяцы стали для отца очень насыщенными, поскольку региональные власти объявили 2020 год Годом Евгения Родыгина. "Он прожил достойную жизнь, и его песни продолжат звучать", - отметил наследник артиста.

Евгений Родыгин написал такие песни, как "Ой, рябина кудрявая", "Куда бежишь, тропинка милая", "Едут новоселы", "Белым снегом", "У границы". Он также сочинял композиции для Свердловского театра драмы и фильмов Свердловской киностудии.

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