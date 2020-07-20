Собянин рассказал о создании новых заповедных территорий Москвы

Их площадь увеличилась до 19 тысяч га

Сергей Собянин подписал документы о создании в столице 18 новых особо охраняемых природных территорий. Их площадь превысит 1,7 тысяч гектаров. Об этом мэр сам сообщил в блоге на своем персональном сайте.

Собянин рассказал, что существующие природные территории занимают более 17 тысяч гектаров, на которых обитают 569 видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Москвы. После создания еще 18 ООПТ их число увеличится до 140, а площадь – до 19 тысяч гектаров. Это 7,5% территории города.

И хотя наш город по-прежнему много строит, потенциал для создания новых ООПТ далеко не исчерпан. Наоборот, создание заповедных зон является важнейшей частью программы развития Москвы. Работа эта неспешная и очень кропотливая. Требуется учесть сотни различных нюансов и обсудить проекты с тысячами заинтересованных людей. Но в итоге она приносит хороший результат", - написал мэр.

Собянин отметил, что Москва - самый зеленый мегаполис планеты.

"Нам часто говорили, что благоустройство вредит природе и абсолютно не нужно москвичам. Насчет "не нужно москвичам" - в этом году коронавирус и самоизоляция поставили жестокий эксперимент. Миллионы людей осознали, как тяжело сохранить здоровье и хорошее настроение, когда нет возможности выйти и прогуляться в благоустроенный парк. И когда ограничения были сняты, парки мгновенно наполнились людьми", - отметил мэр.

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