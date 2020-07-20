Эксперт: Юго-Восточная хорда улучшит транспортную доступность в столице

За три года в Москве планируется проложить сотни километров дорог

Председатель некоммерческого партнерства "Грузавтотранс" Владимир Матягин заявил, что Юго-Восточная хорда, как и все инфраструктурные проекты, улучшает транспортную доступность в Москве. По его мнению, в городе необходимо увеличивать число транспортных узлов и объездных дорог.

"Все инфраструктурные проекты в той или иной степени улучшают доступность в городе. Взять, например, ЦКАД. Она разгрузила город и дала возможность перевозчикам и обычным водителям заезжать и выезжать в город", - цитирует Матягина агентство "Москва".

В Москву ведут все дороги, подчеркнул эксперт. При этом на дорогах фиксируется высокий уровень загруженности. "Чем больше будет транспортных узлов и объездных дорог мимо Москвы развиваться, тем будет лучше", - уверен Владимир Матягин.

Как сообщили в Комплексе градостроительной политики и строительства Москвы, Юго-Восточная хорда объединит 22 района столицы, где проживает 2,5 миллиона человек. Хорда улучшит дорожную ситуацию в секторе между шоссе Энтузиастов и Варшавским шоссе.

Добавим, что Юго-Восточная хорда (ЮВХ) пройдет через 10 районов столицы: Нижегородский, Рязанский, Текстильщики, Печатники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Западное, Чертаново Центральное, Чертаново Южное с выходом в Северное Бутово.

ЮВХ пересечет Рязанский и Волгоградский проспекты, Каширское и Варшавское шоссе, Липецкую улицу, пройдет через 35-й километр МКАД и выйдет на магистраль Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе. Ее длина составит около 36 километров. 11 из них - уже действующие дороги.

При строительстве ЮВХ возведут многоуровневые транспортные развязки через пути Курского, Казанского и Горьковского направлений Московской железной дороги (МЖД), а также на участке от Грайвороновской улицы до улицы Полбина и на участке от улицы Полбина до Курьяновского бульвара.

Кроме того, появятся мост через Москву-реку и многоуровневая развязка на Каширском шоссе (на участке от Каспийской улицы до Шоссейной улицы).

Юго-Восточная хорда станет одной из четырех новых сквозных магистралей столицы. Транспортный каркас, который планируется построить до 2023 года, будет состоять из Северо-Восточной, Юго-Восточной и Северо-Западной хорды, а также Южной рокады (объездной дороги).

Новые магистрали свяжут районы города и разгрузят ТТК, МКАД и вылетные магистрали. Всего планируется проложить около 300 километров дорог, 127 эстакад, мостов и тоннелей, а также более 50 пешеходных переходов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"